Бывшая жена Кличко, которая была певицей и моделью, нашла новое призвание в 'исцелении' людей

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – объявила о новом этапе в профессиональной жизни. После карьеры певицы и возвращения в модельный бизнес она заявила, что сейчас работает в сфере саундхилинга – практики, которая предусматривает влияние звука и вибраций на эмоциональное состояние человека.

Видео дня

Егорова проводит так называемые концерты звукового исцеления, используя поющие чаши, гонги, колокольчики, камертоны и голос. По ее словам, речь идет о работе с "вибрациями" и "энергиями", которые помогают людям проживать внутренние трансформации.

Еще в октябре 2025 года она начала показывать фрагменты своих практик, приняв участие в трансформационном мероприятии Comeback for Life. В Instagram Егорова написала, что провела концерт звукового исцеления и впервые представила более широкой аудитории то, что называет "эссенциальным пением".

"Это форма пения, которая происходит в данный момент – когда вы отступаете в сторону и позволяете чистому потоку света, любви и звука протекать сквозь вас. Без контроля, без ожиданий – только присутствие и вибрация", — отметила она.

По словам Егоровой, звук и "язык света" якобы работают с внутренними страхами и эмоциями и этим "исцеляют". Она также подчеркнула, что этот этап стал для нее "кульминацией многих лет внутренней работы" и выходом "в новый свет".

Еще в 2024 году Егорова сообщала о возвращении в модельный бизнес. В 49 лет она подписала контракт с агентством MGM Models и заявила, что "модели лучшего возраста" востребованы для классических и люксовых брендов. Тогда она призвала женщин не бояться начинать новое в любом возрасте и подчеркивала, что взрослая женщина "излучает доверие".

Напомним, Наталья Егорова в детстве занималась гимнастикой и синхронным плаванием, впоследствии работала в модельном бизнесе и создала музыкальный проект Addicted to...

В браке с Виталием Кличко, заключенном в 1997 году, родила троих детей: в 2000 году – сын Егор-Дэниел, в 2002-м – дочь Елизавета-Виктория, в 2005-м – сын Максим.

Как сообщал OBOZ.UA, о разводе супруги сообщили в 2022 году, отметив, что долгое время жили отдельно из-за разных интересов и образа жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!