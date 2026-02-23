В Татарстане дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию 'Калейкино': вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на понедельник, 23 февраля, дроны атаковали российскую Республику Татарстан. Их целью стала нефтеперекачивающая станция (НПС) "Калейкино" возле Альметьевска.

Видео дня

На объекте вспыхнул пожар, на место выехало много машин МЧС РФ. Соответствующие кадры россияне публиковали в сети.

Сначала сообщалось, что под атакой якобы оказался нефтепровод "Дружба", который берет начало в районе Альметьевск–Калейкино. Однако впоследствии в сети появилась информация об ударе по НПС "Калейкино", которая является узлом подачи нефти в систему "Дружба".

НПС "Калейкино" – это головная нефтеперекачивающая станция, принадлежащая АО "Транснефть – Прикамье" (одному из региональных подразделений РАО "Транснефть"). Она обслуживает магистральные нефтепроводы этой компании и обеспечивает перекачку сырой нефти в различные направления трубопроводов.

Именно на НПС в Калейкино сходятся потоки нефти с месторождений Поволжья и Западной Сибири. Далее нефть подается в магистральный трубопровод, который идет на запад.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. На объект, расположенный в районе поселка Волна, наведались дроны Центра спецопераций "Альфа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!