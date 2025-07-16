Худший результат за три года. Магучих не сумела взять 1,96 метра на Континентальном туре в Бельгии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выдала наименее успешное выступление за последние три года. На этапе Континентального тура в бельгийском Льеже украинская легкоатлетка взяла лишь 1,91 метра — это её самый скромный результат на пьедестале с июня 2022 года, когда она показала 1,89 м в Стокгольме.

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Несмотря на неудачную попытку на высоте 1,96 м, 23-летняя днепрянка всё же разделила первое место с американкой Чэрити Гафнагель — обе остановились на планке 1,91 м и не сумели преодолеть следующую высоту. Замкнула тройку призёров чешка Михаэла Груба с результатом 1,86 м.

Всего в секторе соревновались семь участниц, а Ярослава, как фаворит турнира, начала выступления с более высокой планки — с 1,91 м. Её первая попытка была неудачной, но со второй она справилась. Высоту 1,94 м украинка пропустила, а вот на следующей — 1,96 — не использовала ни одной успешной попытки.

Уже 19 июля Магучих попробует реабилитироваться на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня Магучих в сумасшедшим стиле попала в призы на восьмом этапе Бриллиантовой лиги. Наша соотечественница показала второй результат, сумев прыгнуть на 1 метр 97 сантиметров в последний момент на грани досрочного вылета.

на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Магучих со скандалом заняла второе место. До этого она с результатом 1,97 м выиграла первый этап турнира, который проходил в китайском Сямэне. Спустя неделю в Шанхае Ярослава прыгнула на 2 метра, обеспечив себе победу на втором этапе.

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