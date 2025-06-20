Магучих с сумасшедшим камбэком взяла 'серебро' этапа Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих в сумасшедшим стиле попала в призы на восьмом этапе Бриллиантовой лиги. Наша соотечественница показала второй результат, сумев прыгнуть на 1 метр 97 сантиметров в последний момент на грани досрочного вылета.

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Магучих, которая традиционно выступала в качестве явного фаворита пропустила первые три высоты, стартовала на планке 1,91 метра. Ее Ярослава покорила с первой же попытки.

После этого наша легкоатлетка не смогла дважды прыгнуть на 1,94 м. Ярослава решила рискнуть и перенесла планку на три сантиметра выше с единственной попыткой. Магучих сумела взять высоту и выйти в лидеры.

После этого украинка попыталась взять два метра, но трижды сбила планку и стала второй. Победу на турнире в Париже одержала австралийка Никола Олислагерс.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Магучих со скандалом заняла второе место. До этого она с результатом 1,97 м выиграла первый этап турнира, который проходил в китайском Сямэне. Спустя неделю в Шанхае Ярослава прыгнула на 2 метра, обеспечив себе победу на втором этапе.

9 мая наша соотечественница стала сильнейшей на коммерческом турнире What Gravity Challenge, который проходил в столице Катара Дохе. Прыжок на 2,02 стал рекордом сезона.

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