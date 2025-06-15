Магучих со скандалом сенсационно проиграла в Бриллиантовой лиге. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла второе место на седьмом этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги. 23-летняя днепрянка в шведском Стокгольме закончила выступление с результатом 1.99 м.

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Ярослава легко дошла до высоты 2.01 м, где устроила серьезную зарубу с Николой Олислагерс. 28-летняя австралийка находилась в идеальной форме и легко взяла этот уровень с первой попытки. Украинка в свою очередь зацепила планку ногами.

Понимая, что она уже проигрывает по попыткам, Магучих подошла к тренеру, которая посоветовала ей перенести высоту на 2.03.

Однако оказалось, что в тот момент, когда Ярослава советовалось с Татьяной Степановой, организаторы запустили секундомер прыжка и таким образом наша соотечественница лишилась возможности перенести высоту и обязана была прыгать 2.01. Это стало шоком для украинской прыгуньи. Она пыталась объяснить ситуацию, но ее никто не стал слушать.

Разочарованная такой ситуацией Магучих не смогла настроиться на прыжки: обе попытки были недуачными. Последний раз она проигрывала на открытом воздухе в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля она с 1,97 м выиграла первый этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. Спустя неделю в Шанхае Рося прыгнула на 2 метра, обеспечив себе победу на втором этапе. После этого в Бриллиантовой лиге украинка не участвовала

9 мая наша соотечественница стала сильнейшей на коммерческом турнире What Gravity Challenge, который проходил в столице Катара Дохе. Прыжок на 2,02 стал рекордом сезона.

В сезоне-2025 призовой фонд Бриллиантовой лиги увеличен до 9,24 млн долларов, а финал пройдёт в Цюрихе 27-28 августа.

Напомним, что Магучих обладает статусом абсолютного лидера в женских прыжках в высоту. В 2024 году украинка установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м), выиграла олимпийское "золото", стала чемпионкой Европы и защитила титул победительницы Бриллиантовой лиги.

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