Магучих разгромно победила на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих уверенно выиграла второй этап Бриллиантовой лиги. 23-летней днепрянке покорилась высота 2 метра. Второй стала австралийка Никола Олйслагерс, уступив украинке два сантиметра – 1,98 м.

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Третье место заняла ещё одна представительница Австралии – Элеанор Паттерсон, остановившаяся на отметке 1,95 м. Четвёртой стала Юлия Левченко, также из Украины, с результатом 1,92 м – это её лучший результат сезона.

Магучих уверенна прошла все высоты вплоть до 2,00 м, не допустив ни одной ошибки на попытках 1,84, 1,88, 1,92, 1,95 и 1,98 м. Планка на 2,00 метра также покорилась ей с первого раза. После этого украинка сделала три неудачные попытки на высоте 2,03 м, пытаясь обновить рекорд стадиона в Шанхае.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Ярослава с результатом 1.97 м выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. Для Магучих это стало первым стартом после травмы, полученной зимой на чемпионате мира-2025 в помещении, где она сенсационно завоевала лишь "бронзу", и 20-й юбилейной победой.

Напомним, в сезоне-2025 призовой фонд Бриллиантовой лиги увеличен до 9,24 млн долларов, а финал пройдёт в Цюрихе 27–28 августа.

В прошлому году Магучих в третий раз подряд стала победительницей турнира.

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