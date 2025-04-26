Магучих с разгромом выиграла этап Бриллиантовой лиги в Китае. Видео

Украинская прыгунья Ярослава Магучих с 1.97 м выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. Для 24-летней днепрянки это стало первым стартом после травмы, полученной зимой на чемпионате мира-2025 в помещении, где она сенсационно завоевала лишь "бронзу", и 20-й юбилейной победой.

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Ярослава вместе с Николой Олислагерс пропускала первые четыре высоты, начав соревноваться лишь с отметки 1.91 м, покорив ее с первого раза. Это же сделала и австралийка.

Девушки продолжили синхронно выступать на 1.94.

А к 1.97 их осталось всего трое (добавилась Элеанор Паттерсон).

Левченко начала выступление великолепно, легко преодолев 1.79, 1.84 и 1.88, затем прыгнув на 1.91 м, установив лучший свой результат в сезоне. К сожалению, это стало единственным успехом 27-летней уроженки Бахмута. Все остальные попытки были неудачными.

Для Левченко это будет первое соревнование за почти год: в последний раз она выступала в июне 2024 года в Стокгольме. Юлия имеет в активе три подряд серебряные медали финалов Бриллиантовой лиги (2017–2019) и звание вице-чемпионки Украины в 2024 году.

Напомним, в сезоне-2025 призовой фонд Бриллиантовой лиги увеличен до 9,24 млн долларов, а финал пройдёт в Цюрихе 27–28 августа.

В прошлому году Магучих в третий раз подряд стала победительницей турнира.

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