Как сборной Украины выиграть группу и выйти в топ-дивизион Лиги наций: все расклады

Сборная Украины по футболу сыграет два заключительных матча нового розыгрыша Лиги наций. Команда Сергея Реброва, которая занимает последнее место в группе, имея в активе четыре очка, проведет выездные поединки против Грузии 16 ноября и Албании 19 ноября.

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Для того, чтобы занять первое место в квартете и напрямую выйти в дивизион А, "сине-желтым" нужно выиграть поединки в Батуми и Тиране, а также рассчитывать на то, что команда Чехии наберет не больше двух очков в своих заключительных двух встречах. В таком случае подопечные Реброва наберут 10 очков, опередив всех соперников.

Украинцы гарантированно вылетят в дивизион С, если наберут не больше двух очков в заключительных поединках. Также понижение в классе произойдет при одной победе и двух поражениях чехов.

При других раскладах сборная Украины попадет в плей-офф за выход в элиту или за сохранение прописки в дивизионе В. В таком случае судьба "сине-желтых" будет решаться в матчах соперников.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной Сергей Ребров резко высказался о новостях о конфликте в команде между лидерами полузащиты. Также он рассказал о подставах "сине-желтым" со стороны топ-клубов Европы.

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