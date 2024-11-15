Грузия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 16 ноября, проведет очередной матч Лиги наций. Выступления в группе 1 дивизиона В подопечные Сергея Реброва завершают двумя выездами – первый из них проходит в Батуми в гости к грузинской национальной команде.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Батуми Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина. Время начала – 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Прямой эфир из Батуми организовывает телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях. За полтора часа до стартового свистка начнется студия с участием журналистов и экспертов.

Также трансляция будет доступна на на канале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Максимальная", "Оптимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

ПРОГНОЗ НА ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Фаворитами встречи с крайне незначительным перевесом считается сборная Грузии. Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 2,62.

СУДЬИ НА ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет Крис Кавана. Помогать ему будут лайнсмены Ли Беттс и Нил Дэвис. Роль четвертого рефери исполнит Сэм Барротт.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Майкл Салисбери.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали – Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили – Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Зубков, Яремчук, Мудрик.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы занимают последнее место в квартете, имея в активе четыре очка. У Грузии второе место и шесть пунктов. При этом уже точно известно, что при равенстве очков "сине-желтые" не смогут опередить чехов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Соперники провели уже 10 матчей. Грузины еще ни разу не обыгрывали украинцев. При этом обе выездные для "сине-желтых" официальные встречи завершились вничью 1:1. В первом круге нынешнего розыгрыша Лиги наций подопечные Реброва были сильнее 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной Сергей Ребров резко высказался о новостях о конфликте в команде между лидерами полузащиты. Также он рассказал о подставах "сине-желтым" со стороны топ-клубов Европы.

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