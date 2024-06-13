Группа В на Евро-2024: календарь, расписание трансляций, таблица, результаты
Трехкратные чемпионы Европы испанцы попали в группу В континентального первенстве 2024 года, которое принимает Германия. Подопечные тренера Луиса Кастильо без проблем преодолели квалификационный, выиграв семь матчей из восьми с общим счетом 25:5.
Соперниками "красной фурии" на турнире в Германии стали сборные Албании, Италии и Хорватии, с которой испанцы встречаются уже на четвертом Евро подряд.
Матчи квартета можно будет увидеть на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".
КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ В НА ЕВРО-2024
1-й тур
15 июня, 19:00. Испания – Хорватия. Трансляция: MEGOGO
15 июня, 22:00. Италия – Албания. Трансляция: MEGOGO
2-й тур
19 июня, 16:00. Хорватия – Албания. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"
20 июня. 22:00. Испания – Италия. Трансляция: MEGOGO
3-й тур
24 июня, 22:00. Албания – Испания. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"
24 июня, 22:00. Хорватия – Италия. Трансляция: MEGOGO
Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф. Сборная, которая займет третье место сможет попасть в игры на вылет, если станет одной из четырех лучших команд среди ставших третьими в своих квартетах.
ТАБЛИЦА ГРУППЫ В НА ЕВРО-2024
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