Группа В на Евро-2024: календарь, расписание трансляций, таблица, результаты

Трехкратные чемпионы Европы испанцы попали в группу В континентального первенстве 2024 года, которое принимает Германия. Подопечные тренера Луиса Кастильо без проблем преодолели квалификационный, выиграв семь матчей из восьми с общим счетом 25:5.

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Соперниками "красной фурии" на турнире в Германии стали сборные Албании, Италии и Хорватии, с которой испанцы встречаются уже на четвертом Евро подряд.

Матчи квартета можно будет увидеть на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ В НА ЕВРО-2024

1-й тур

15 июня, 19:00. Испания – Хорватия. Трансляция: MEGOGO

15 июня, 22:00. Италия – Албания. Трансляция: MEGOGO

2-й тур

19 июня, 16:00. Хорватия – Албания. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

20 июня. 22:00. Испания – Италия. Трансляция: MEGOGO

3-й тур

24 июня, 22:00. Албания – Испания. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

24 июня, 22:00. Хорватия – Италия. Трансляция: MEGOGO

Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф. Сборная, которая займет третье место сможет попасть в игры на вылет, если станет одной из четырех лучших команд среди ставших третьими в своих квартетах.

ТАБЛИЦА ГРУППЫ В НА ЕВРО-2024

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