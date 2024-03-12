Гонка Кубка мира по биатлону ознаменовалась невероятной развязкой на последних метрах. Появилось видео

Французская биатлонистка Лу Жанмонно добыла драматичную победу в гонке преследования на 8-м этапе Кубка мира, который прошел в США. Двукратная чемпионка мира опередила ближайшую соперницу итальянку Лизу Витоцци на 4 десятых секунды.

Жанмонно и Виттоцци после заключительной четвертой стрельбы вышли на последний круг на расстоянии метра друг от друга. Виттоцци задавала темп на протяжении большей части круга, пока восходящая французская звезда не обогнала свою итальянскую соперницу на последних 100 метрах, одержав третью победу в карьере и вторую победу в сезоне.

Жанмонно назвала свою победу "действительно крутой"

"Я планировала последний круг держаться за спиной у Лизы до последних 50 метров, но она решила максимально отработать всю дистанцию, надеясь, что я не выдержу ее темпа. Перед самым финишем у нас был небольшой контакт, поэтому я бы хотела провести заключительные 100 метров на трассе получше. А вообще я довольна победой. Это было интересно, напряженно, но очень изнурительно", - прокомментировала свой успех 25-летняя француженка.

Лидер общего зачета в этой дисциплине Жули Симон финишировала третьей с двумя промахами и отставанием на 1:01. Симон остается на первом месте в борьбе за Малый хрустальный глобус, опережая Виттоцци на 26 очков.

Как сообщал OBOZ.UA, в этой гонке Украина изначально была представлена Юлией Джимой и Кристиной Дмитренко, однако на старт вышла лишь Джима. У Дмитренко в итоговом протоколе остался значок DNS (Do not start). Отметим, что Юлия Джима финишировала 22-й.

Напомним, что

спринтерскую гонку на этапе в США сенсационно выиграл Эрик Перро. Для 22-летнего француза это стало первым "золотом" в карьере в личных гонках.

Украина, которая в этой дисциплине была представлена пятью спортсменами, не смогла похвалиться высокими результатами. Лучшим среди наших биатлонистов стал Артем Прима, финишировавший 39-м.

Накануне в эстафете сборная США по биатлону заняла самое высокое место в истории выступлений на Кубках мира. Американская команда в составе Винсента Боначчи, Шона Догерти, Кэмпбелла Райта и Джейка Брауна на 8-м этапе КМ в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно стала четвертой.

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