Где смотреть 8-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024: расписание трансляций

В пятницу, 8 марта, в американском штате Юта стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование в Солджер Холлоу будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.

Солджер Холлоу [Солдатская лощина (англ. Soldier Hollow)] – это местность, расположенная в устье одноименного оврага, примерно в 85 км к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити в географическом парке Уосатч-Маунтин.

Биатлонный стадион расположен в высокогорной пустыне на высоте 1600 метров. С учетом крайне сухого воздуха, ключевым фактором успеха на стадионе, является поддержание водного баланса в организме.

Состав мужской сборной Украины:

Будет известен позже

Состав женской сборной Украины:

Будет известен позже

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении Дія.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.

Расписание гонок

8 марта

21:25, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

9 марта

00:00, женщины, 7.5 км, спринт

21:25, женщины, 4х6 км, эстафета

10 марта

00:00, мужчины, 10 км, спринт

18:00, женщины, 10 км, гонка преследования

19:50, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Кубка мира по биатлону сборная Украины установила исторический антирекорд - команду впервые в истории сняли с гонки в смешанной эстафете.

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