Где смотреть 8-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024: расписание трансляций
В пятницу, 8 марта, в американском штате Юта стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование в Солджер Холлоу будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.
Солджер Холлоу [Солдатская лощина (англ. Soldier Hollow)] – это местность, расположенная в устье одноименного оврага, примерно в 85 км к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити в географическом парке Уосатч-Маунтин.
Биатлонный стадион расположен в высокогорной пустыне на высоте 1600 метров. С учетом крайне сухого воздуха, ключевым фактором успеха на стадионе, является поддержание водного баланса в организме.
Состав мужской сборной Украины:
Будет известен позже
Состав женской сборной Украины:
Будет известен позже
В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении Дія.
Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.
Расписание гонок
8 марта
21:25, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
9 марта
00:00, женщины, 7.5 км, спринт
21:25, женщины, 4х6 км, эстафета
10 марта
00:00, мужчины, 10 км, спринт
18:00, женщины, 10 км, гонка преследования
19:50, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
*время киевское
Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Кубка мира по биатлону сборная Украины установила исторический антирекорд - команду впервые в истории сняли с гонки в смешанной эстафете.
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