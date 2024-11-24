Где смотреть ПСВ – Шахтер. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 27 ноября проведет свой пятый матч в Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Подопечные Марино Пушича на стадионе"Филипс" в Эйндховене сразятся с местным ПСВ.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию ПСВ – "Шахтер". Начало в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Спорт", "Максимальная" или "Максимальное + благотворительность" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Букмекеры не видят шансов у чемпиона Украины. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 7.55, в то время как успех хозяев оценивается показателем 1.44. Ничья также маловероятна (5.11).

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущем туре "горняки" победили швейцарский "Янг Бойз". Номинально домашний матч на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:1.

До этого украинцы проиграли в Лондоне местному "Арсеналу" 0:1 и были разгромлены итальянской "Аталантой" (0:3). На старте ЛЧ "оранжево-черные" сыграли вничью с "Болоньей" (0:0).

В турнирной таблице "Шахтер" занимает 28-е место.

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