Агент "Краснов" еще никогда не был так близок к провалу?

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С начала второго срока Трампа у меня было две версии, которые могли бы объяснить его патологическую любовь к России и лично к Путину.

Первая: Трамп – завербованный российскими спецслужбами американский бизнесмен, а история об агенте "Краснове" не так уж далека от реальности. Вторая: все гораздо банальнее – Трамп просто видит вокруг себя долларовые значки и больше ничего. Его не интересуют союзники, ценности, международное право или даже долгосрочные стратегические интересы собственной страны. Есть только деньги, сделки, личная выгода и возможность заработать.

В последнее время я всё больше склоняюсь к третьей версии: а что, если верны обе?

На днях всплыла замечательная история, связанная со свадьбой Дональда Трампа-младшего. Российский миллиардер и спортивный функционер Умар Кремлев оплатил сотни тысяч долларов расходов на свадебные торжества сына президента США на Багамах. В частности, речь идет примерно о $100 тысячах за аренду частного острова, фейерверки и другие развлечения. И самое замечательное – семья Трампа сам факт оплаты уже не отрицает. Это просто называют чрезвычайно щедрым "подарком от друга".

Только "друг" оказался весьма специфическим. Незадолго до свадьбы Кремлев находился в Китае в составе делегации, сопровождавшей Путина. Еще раньше сам Путин наградил его орденом Дружбы. Против Кремлева введены украинские санкции из-за его связей с путинским режимом и российскими спецслужбами. На свадьбу он также приехал не один: среди российских гостей были люди, связанные в прошлом с российским оборонным и государственным энергетическим секторами.

То есть человек из ближайшей путинской орбиты сначала сопровождает российского диктатора во время международного визита, а через несколько дней тратит сотни тысяч долларов на свадьбу сына президента Соединенных Штатов. И все участники этой истории предлагают воспринимать это просто как дружбу хороших людей.

Ну ладно.

Само по себе это, конечно, не является доказательством вербовки Дональда Трампа. Но вместе со всем остальным выглядит уже настолько неприлично, что вопрос давно не в одной вечеринке на Багамах. Вопрос в том, почему финансовые интересы семьи президента США настолько регулярно пересекаются с людьми из путинской орбиты, а его политические решения настолько регулярно оказываются выгодными Кремлю.

За полтора года второго срока Трампа новой масштабной бесплатной американской помощи Украине нет. Оружие в основном продают или оплачивают европейцы. Поставки и разведывательное сотрудничество использовались как рычаги давления на Киев. Территориальные требования Путина нам предлагают решать "креативно" – то есть фактически искать способ убедить Украину отдать России даже то, что ее армия не смогла захватить. А теперь дошло до совершенно прекрасного.

Трамп прямо требует от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ и запасам дизельного топлива.

И здесь я просто напомню: еще 6 сентября я писал, что одним из ключевых результатов американских контактов с Кремлем может стать именно попытка заставить Украину прекратить удары по российской нефтепереработке. Не прошло и десяти дней.

Почему Путину это так нужно – понятно. По оценке украинского Генштаба, летом было выведено из строя 42,7 % российских нефтеперерабатывающих мощностей. Независимые оценки более осторожные, но и они фиксировали простой примерно в 1,5–2 млн баррелей переработки в сутки и падение объемов переработки до минимумов за более чем два десятилетия. В июле морской экспорт российских нефтепродуктов сократился на треть за месяц и почти на 55% за год.

Мы нашли точку, которая действительно болит России. И президент США требует, чтобы Украина перестала наносить удары по ней.

Объяснение Трампа – мировые цены на дизельное топливо. Россия действительно обеспечивала около 11% его мирового экспорта, поэтому сокращение поставок влияет на рынок. Но параллельно на цены давят война США с Ираном и проблемы с поставками с Ближнего Востока. А 3 ноября в США – промежуточные выборы. Трампу нужны более дешевое топливо, красивый "миротворческий успех" и результат, который можно продать избирателю. Украина точно не обязана оплачивать его предвыборную кампанию собственной кровью.

Хотите, чтобы российские НПЗ перестали гореть? Без проблем. Россия одновременно прекращает удары по украинской энергетике, газовой инфраструктуре, портам, логистике и другой критической инфраструктуре – Украина берет на себя зеркальные обязательства. Москва нарушает договоренность – все ограничения автоматически исчезают.

А если Путин не соглашается на взаимность, то и обсуждать нечего.

Ведь российские НПЗ сегодня – один из самых сильных переговорных козырей Украины, который мы создали собственными силами. Отдать его бесплатно только потому, что Трампу перед выборами не нравится цена на дизель, было бы идиотизмом.

И вот здесь я снова возвращаюсь к началу.

Агент "Краснов" или просто человек, который вместо государственных интересов видит долларовые значки?

Еще недавно я думал, что нужно выбрать одну версию.

Похоже, зря.