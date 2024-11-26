ПСВ – 'Шахтер': все подробности матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 27 ноября, проведет один из ключевых матчей основного этапа обновленного розыгрыша Лиги чемпионов. Представители Украины в пятом туре турнира сыграют на выезде против нидерландского ПСВ из Эйндховена.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Филипс". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Шахтер". Время начала поединка – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПСВ – "ШАХТЕР"

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Спорт", "Максимальная" или "Максимальное + благотворительность" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ПСВ – "ШАХТЕР"

Фаворитами противостояния считаются хозяева поля. Ставки на победу нидерландского коллектива принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,75. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 7,50.

СУДЬИ НА ПСВ – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Швейцарии, которую возглавляет Урс Шнидер. Помогать ему будут лайнсмены Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер. Роль четвертого рефери исполнит Свен Вольфенсбергер.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Федайи Сан.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ПСВ: Бенитес – Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс – Сайбари, Жуниор, Тил – Тилльман, де Йонг, Бакайоко

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков, Сикан, Кевин

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Обе команды пока добыли лишь по одной победе в турнире. Украинцы три недели назад обыграли швейцарский "Янг Бойз", а ПСВ тогда же разбил "Жирону" 4:0.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский арбитр Николай Балакин получил очередное назначение на матч Лиги чемпионов и вошел в историю нашего футбола.

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