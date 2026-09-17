"Раздался очень мощный взрыв": Туск заявил, что российский дрон упал вблизи польской границы

17 сентября в Украине недалеко от пограничного пункта пропуска с Польшей Ягодин-Дорогуск был замечен российский дрон, после чего прогремел взрыв. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что, вероятно, недалеко от границы была атакована АЗС. Из-за появления дрона польские истребители были подняты в воздух.

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Об этом сообщило издание RMF24. Со своей стороны в Государственной пограничной службе Украины заверили, что попаданий в пограничную инфраструктуру не было.

Что известно

Ранее пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский сообщил, что беспилотник, скорее всего, разбился или был сбит в 4 км от польско-украинской границы.

Также отмечается, что, поскольку это был реактивный беспилотник, который быстро приближался к польской границе, пришлось поднять в воздух истребители.

Днем в 12:46 в Польше объявили о завершении воздушных операций из-за угрозы российского авиаудара по западу Украины. В 12:48 тревога была отменена. Военные заверили, что нарушения воздушного пространства Польши не было.

"Мы все еще проверяем записи наших систем, но имеем первые признаки того, что беспилотник, скорее всего, поразил цель или был уничтожен в 4 км с другой стороны границы, с украинской стороны", – отметил Горишевский.

Между тем в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию об ударе по пункту пропуска Ягодин на границе с Польшей. По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, попаданий в пограничную инфраструктуру, в частности в пункт пропуска, не было.

Уведомление об угрозе воздушной атаки жители поветов Люблинского и Подкарпатского воеводств получили в четверг, 17 сентября, утром.

В целом из-за атак России на Украину в воздух поднимались польские истребители. Из-за этого аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили работу. В 12:46 было объявлено о завершении польских воздушных операций, а в 12:48 тревога была снята.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что у побережья Польши военные обнаружили и подняли из Балтийского моря беспилотник, который, по предварительному осмотру, может быть российским военным дроном. Беспилотник нашли в районе пляжа в поселке Русиново недалеко от Ярославца.

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