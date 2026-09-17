"Мы скоро о ней забудем": брат принцессы Дианы обнародовал шокирующие слова Чарльза III после ее гибели. Дворец ответил

Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, утверждает, что тогдашний принц Уэльский (а теперь король) Чарльз III сказал ему после гибели его бывшей жены: "Будьте уверены, мы скоро ее забудем". По словам мужчины, эта фраза прозвучала во время телефонного разговора накануне похорон Дианы в сентябре 1997 года, когда они спорили по поводу участия принцев Уильяма и Гарри в траурной процессии.

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Однако на это утверждение необычно резко отреагировал Букингемский дворец, сообщают в BBC. Представитель короля заявил, что Чарльз III осознает, как горе может влиять на память и суждения человека даже спустя много лет после трагедии.

"Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество осознает, что боль от потери близкого человека может затуманивать разум, влиять на суждения и искажать воспоминания таким образом, что другие этого не замечают, даже спустя много лет после такой утраты", – опровергли в Дворце.

Свою версию событий Спенсер изложил в готовящихся к выходу мемуарах "Лебединая песня: Диана, моя сестра". Отрывки из книги опубликовал Daily Mail накануне ее выхода. Граф утверждает, что во время того разговора Чарльз III был охвачен гневом после того, как Спенсер настоял: принцесса Диана не хотела бы, чтобы ее сыновья участвовали в похоронной процессии.

"Он выразил по телефону то, что я всегда воспринимал как его скрытое презрение к Диане и ужас от того, что мир был настолько потрясен ее смертью. "Будьте уверены, – прошипел он, – мы скоро ее забудем!" – пишет Спенсер.

На момент смерти принцессы Дианы ее сыновьям Уильяму было 15 лет, а Гарри – 12. Несмотря на споры вокруг участия мальчиков в процессии, 6 сентября 1997 года они вместе с отцом Чарльзом III, графом Спенсером и другими членами королевской семьи шли за гробом принцессы через центр Лондона к Вестминстерскому аббатству.

Букингемский дворец опроверг, что Чарльз III мог поступить так, как заявил брат покойной принцессы.

В то же время Спенсер объясняет, что написал книгу, чтобы рассказать о сестре со своей точки зрения. По его словам, он устал от того, что в публичном пространстве годами повторялись версии о принцессе Диане, которые он считает ложными.

"Это убедило меня раз и навсегда записать собственные мысли и воспоминания, вместо того чтобы снова перечитывать чужие мнения, многие из которых основаны на неправде, ставшей со временем общепринятой", – сказал граф.

Издатели обещают, что в мемуарах будут подробные рассказы о жизни принцессы Дианы, ее браке с Чарльзом III и событиях, происходивших после ее смерти. Принцесса погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Ей было 36 лет.

В частности, в Нидерландах незадолго до выхода мемуаров из грузовика, перевозившего тысячи экземпляров "Лебединой песни", по какой-то причине похитили всего четыре книги. Как отмечает The Times, они были завернуты в черный пластик. Нидерландская полиция расследует кражу.

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