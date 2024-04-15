Где смотреть 'Манчестер Сити' – 'Реал': расписание трансляций четвертьфинала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" в среду, 17 апреля, примет на своем поле мадридский "Реал" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. После феерической ничьей в столице Испании команды определят участника следующего раунда плей-офф турнира.

Игру примет стадион "Этихад Стэдиум". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Реал". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Следить за поединком в прямом эфире можно будет благодаря видеоплатформе Megogo и ее каналу "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный". Также показ будет доступен для клиентов Volia TV. За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитом поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу "Сити"" в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 1,65. Ничья оценивается котировкой 4,30. А показатели на успех ПСЖ достигают уровня 4,75.

Вероятность выхода англичан в полуфинал представлен индексом 1,36. А на итоговый триумф мадридской команды предлагается котировка 3,00.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов, существенно увеличив шансы "Барселоны".

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