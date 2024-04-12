Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов, изменив прогноз на 'Барселону'

Английский "Манчестер Сити" продолжает оставаться главным фаворитом на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и защиту своего титула. При этом шансы "горожан" немного снизились после первого поединка 1/4 финала против мадридского "Реала".

Обновленные данные после стартовых встреч второй стадии плей-офф обнародовал суперкомпьютер компании Opta. Вероятность победы "Сити" оценивается в 31,22% (было – 33,39%). Сразу после англичан в рейтинге теперь располагается каталонская "Барселону", чьи шансы после гостевой победы над французским ПСЖ (3:2) подскочили с 3,68% на 19,11%.

Третьим главным претендентом на победу в турнире считается мадридский "Реал". Компьютер рассчитал вероятность триумфа испанцев в 13,33%.

Далее идет лондонский "Арсенал" (9,77%), мадридский "Атлетико" (8,42%), мюнхенская "Бавария" (7,45%) и французский ПСЖ (5,54%). Меньше всего шансов стать обладателем трофея у дортмундской "Боруссии" – 5,16%.

Отметим, что ответные поединки четвертьфинальной части Лиги чемпионов состоятся 16-17 апреля. Напомним, что в первом матче "Сити" и "Реала" вратарь сборной Украины Андрей Лунин пропустил гол уже на второй минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об ошибке Андрея Лунина в матче с "Манчестер Сити".

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