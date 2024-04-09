Вратарь сборной Украины пропустил за 'Реал' на 2-й минуте четвертьфинала Лиги чемпионов. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел неудачный домашний поединок в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (3:3). 25-летний футболист сборной Украины пропустил уже на 2-й минуте встречи.

Бразильский полузащитник Бернарду Силва открыл счет дальним нижним ударом со штрафного. Андрей видел момент удара и бросился в нужный угол, однако от его рук мяч предательски нырнул в сетку.

Хозяева смогли отыграться через 10 минут, благодаря автоголу Рубена Диаша и точному удару Родриго.

Победный результат для хозяев продержался до перерыва. Во втором тайме кошмар Лунина продолжился. Фантастические удары Фила Фодена и Йошко Гвардиола не оставили никаких шансов украинцу.

От поражения свою команду спас Федерико Вальверде. Уругваец удачно словил мяч на ногу и пушечным "выстрелом" с лета установил окончательный счет - 3:3.

В параллельной встрече лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария" разошлись результативной ничьей. На 12-й минуте Сака вывел хозяев вперед. Гнабри на 18-й Кейн на 32-й сделали счет 2:1 в пользу немцем.

На 76-й минуте Леандро Троссард спас "канониров" от поражения.

Ответные игры состоятся через 8 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлых выходных Андрей Лунин провел очередной матч на ноль в Примере и довел до экстаза болельщиков мадридского "Реала". Также стало известно о странном решении вратаря сборной Украины относительно своего будущего в столице Испании.

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