'Манчестер Сити' – 'Реал': все подробности четвертьфинала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" в среду, 17 апреля, примет на своем поле мадридский "Реал" в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. После феерической ничьи в столице Испании 3:3 команды определят участника третьего раунда плей-офф турнира.

Игру принимает стадион "Этихад Стэдиум". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Реал". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "РЕАЛ"

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Первый матч – 3:3

Манчестер, стадион "Этихад Стэдиум"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия), арбитр VAR: Массимилиано Иррати (Италия)

"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 0:0

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14 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. В Манчестере состоится второе противостояние "Сити" и "Реала".

Неделю назад команды подарили роскошный перфоманс, устроив настоящие качели. Всем запомнились голы гостей, ошибка Андрея Лунина и камбэк хозяев.

"Реал" еще ни разу не обыгрывал "Сити" на его поле – две ничьи и три поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об ошибке Андрея Лунина в матче с "Манчестер Сити".

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