Где смотреть 'Хамрун Спартанс' – 'Динамо': расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 22 июля, открывает для себя новый еврокубковый сезон. Подопечные тренера Александра Шовковского стартуют во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, где их соперниками станет мальтийский "Хармун Спартанс".

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Встречу принимает стадион имени Тони Беззины в мальтийской Паоле. Стартовый свисток арбитра Сезара Сото Градо из Испании прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Украинские поклонники футбола смогут поддержат "бело-синих" у экранов телевизоров и электронных девайсов благодаря трансляции на телеканале 2+2. Прямой эфир вещателя доступен на видеосервисе Megogo, "Киевстар ТВ".

Явными фаворитами игры считаются гости. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,57. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех мальтийцев достигают уровня 5,00.

Отметим, что в случае успеха в противостоянии с "Хармуном" киевляне встретятся в третьей квалификации с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). Более того, слабейший в этой дуэли станет соперником динамовцев в Лиге Европы, если киевляне вылетят от мальтийцев.

Ранее OBOZ.UA детально разобрал будущего соперника киевского "Динамо", назвав его сильные и слабые стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, "Хамрун Спартанс" сотворил сенсацию в играх с литовским "Жальгирисом", выйдя в следующий круг после невероятной серии пенальти.

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