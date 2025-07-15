В сенсационном матче определился соперник 'Динамо' в квалификации Лиги чемпионов

В квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против мальтийского клуба "Хамрун Спартанс", который сенсационно прошёл литовский "Жальгирис". Киевляне стартуют в самом престижном клубном футбольном турнире Европы со второго квалификационного раунда.

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После домашнего поражения 0:2 в первом матче казалось, что шансов у мальтийцев нет. Но в ответной игре они сравняли счёт по сумме двух встреч уже до перерыва — голы забили Саліу Тиуне (35-я минута) и Лук Мбонг (41-я). Основное и дополнительное время завершились без новых мячей, и судьбу путёвки решила серия пенальти.

Футбольная лотерея получилась драматичной — команды били с "точки" по 14 раз, прежде чем "Хамрун Спартанс" вырвал победу с невероятным счётом 11:10.

Первый матч против "Динамо" мальтийцы проведут у себя дома 22 июля (начало в 19:00 по Киеву). Ответная встреча состоится 29 июля в польском Люблине, где временно базируется украинский клуб. Стартовый свисток — в 21:00.

Билеты можно приобрести по цене от 49 до 600 польских злотых (примерно ~500 до ~6200 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в прошедшем сезоне подопечные Александра Шовковского оформили свое 17-е чемпионство, завоевав право участвовать в квалификации Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер финишировал на третьем месте в турнирной таблице, что является худшим результатом команды за последние 29 лет.

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