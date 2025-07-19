Первые мальтийцы в истории. Знакомимся с соперником 'Динамо' в квалификации Лиги чемпионов

Уже 22-го июля киевское "Динамо" впервые сыграет против клуба из Мальты - нам выпал "Хамрун Спартианс". Такой бешеный и неожиданный успех делает их крепким орешком даже для квалификации ЛЧ. OBOZ.UA рассказывает о еще одном эксклюзивном сопернике для украинских клубов и что ждать столичному клубу во 2-м этапе отбора еврокубков.

Видео дня

Команде 118 лет. Успех был 40 лет назад и... сейчас

Клуб появился на футбольной карте Европы в 1907-м. Она быстро завоевала любовь местной публики благодаря голевому рвению и быстрому наращиванию победных сезонов. Далее с годами клуб пережил и взлеты, и падения, даже исчезал и перерождался, что характерно для стран с неразвитым футболом. Ближе к 70-ым они вылетели из высшего дивизиона, чтобы востать фениксом.

Мальта вновь увидела звезду "Хамруна" в 80-х, под руководством президента Виктора Тедеско. Влияние было таким феноменальным, что в честь него назвали стадион. Грамотная трансферная политика, легионеры и инвестиции в развитие принесли успех в виде многочисленных выигранных матчей, а также - первой победной пары в еврокубках. За 10 лет "Хамрун" завоевал 4 кубка Мальтийской лиги, 6 трофеев ассоциации и 5 местных Суперкубков.

Сейчас у команды начался очередной этап возрождения, которому предшествует почти 40-летний кризис с новым вылетом из элиты аж в третий по силе чемпионат. Руководство ждало долгих 30 лет, чтобы увидеть первый завоеванный трофей в клубном музее. 2020-е заново пишут историю команды, когда удалось найти хорошего спонсора и привести новые таланты.

Против известных имен Европы "Хамрун" не выглядел хорошо. Обычно команду громили и с разными итогами мальтийцы вылетали из соревнований. Их проходили "Сосьедад", "Маккаби", "Рапид" и "Ференцварош". Но больше всего поиздевалась "Бенфика": еще в 1991-м, за 2 матча первого круга КЕЧ, орлы суммарно отгрузили малоизвестному сопернику аж 10 мячей.

"Хамрун" проводит самый успешный сезон в ЛЧ

До этой недели киевляне надеялись встретить исключительно "Жальгирис", особенно после победы в первом матче. Но литовцы не удержали жажду соперника к победе, довели игру до длинной серии пенальти - и вылетели в Лигу Европы. "Динамо" следует быть очень осторожными, ведь желания у "Хамруна" немало.

Команда в третий раз подряд выигрывает чемпионат Мальты, что обеспечивает им третье подряд участие в Лиге чемпионов. В этом году победа 15-го июля 2025-го года написала счастливую страницу для мальтийского футбола. Никто из их представителей ранее не попадал во второй раунд квалификации ЛЧ. Ранее были 11 евросезонов, наибольшим успехом стала 1/8 Кубка обладателей кубков в 1984-ом. Но самым длинным выступлением является квалификация первого розыгрыша Лиги конференций, когда мальтийской команде удалось в 2022-м году пройти все раунды до плей-офф: тогда клуб в паре с "Партизаном" остановился аж в 8-й игре в шаге от первого в истории группового этапа еврокубка.

Мальта не новая для нас страна. Но дебют - отличная примета сезона

Относительно новизны у нас есть отличный пример "Шахтера". В квалификации ЛЕ им выпали первые в истории финны - мы видели, как легко и непринужденно выглядела эта пара (несмотря на смазанный второй матч). Надеемся, что у киевлян также не будет проблем с первой командой из Мальты. Кстати, украинские клубы уже пересекались с клубами этого островного государства. Горняки в 1998-м встречались с "Биркиркарой", две победы (2:1 и 4:0); "Черноморец" 30-ть лет назад громил "Хибернианс" (2:0 и 5:2); запорожский "Металлург" получил также "Биркиркару", в 2002-м сыграл 3:0 и 0:0. Все эти игры были в рамках Кубка УЕФА.

Каковы шансы "Динамо"?

Как и в случае "Шахтера", это проходной соперник. Букмекеры считают украинскую команду абсолютным фаворитом, да и подопечные Шовковского должны понять, что на кону такая долгожданная для киевлян Лига чемпионов. Но надо быть внимательным к мотивации мальтийцев: "Хамрун" во всех своих постах в соцсетях отмечает, что пишет историю. Неожиданный, но выстраданный длинной серией пенальти выход во 2-й раунд ЛЧ изрядно настраивает их на бешеную борьбу. Несмотря на то, что клуб в разы дешевле бело-синих, все мальтийские футболисты хотят быть на соревнованиях как можно дольше. Тем более, проход дальше гарантировал им шанс на плей-офф Лиги конференций, резервный аэродром. Оцените, как представили "Динамо" на официальном сайте клуба:

"Мы противостоим легендарному противнику, европейской силе. Но мы идем вперед с мужеством, единством и сердцем нашего города, который нас поддерживает".

Когда смотреть матч?

"Динамо" первую игру проведет на выезде, в мальтийском городе Хамрун, одноименном с местной командой. Стадион Victor Tedesco Stadium будет принимать поединок 22-го июля. Начало матча - в 20 часов по Киеву.