Футболист сборной Украины устроил голевую феерию в Кубке Италии, оформив дубль за 10 минут. Видео

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Сампдории" (4:1). 27-летний футболист сборной Украины уже 9-й минуте он открыл счет, удачно сыграв на опережение после подачи Алексиса Салемакерса с правого фланга.

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На 19-й минуте Довбик забил второй гол. После рикошета от перекладины круглый снаряд отскочил к украинцу, и он отправил его в пустые ворота, закрепив преимущество своей команды.

Этот матч стал для нашего соотечественника 21-м в текущем сезоне за "Рому" во всех турнирах. На его счету 8 голов и 1 результативная передача.

До этого Артем последний раз забивал 3 ноября в поединке 11-го тура Серии А против "Вероны", который завершился со счетом 2:3. С тех пор прошло семь матчей.

В четвертьфинале "Рома" сыграет с "Миланом".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября Довбик в игре против "Монцы" забил свой четвертый гол за "Рому", обыграв при этом полкоманды.

26 сентября Артем открыл счет в игре против испанского "Атлетико". До этого Довбик стал соавтором победы "Ромы" в домашнем матче 5-го тура Серии А против "Удинезе" (3:0).

Артем открыл счет своим забитым мячам за итальянский клуб 15 сентября в гостевой игре 4-го тура Серии А против "Дженоа".

Напомним, что Довбик подписал контракт с римской командой в начале августа. Ради своего перехода наш соотечественник пошел на сумасшедший шаг, отказавшись от внушительной суммы. С того момента успел сыграть в 6 матчах.

По данным СМИ, "Жирона" получит за игрока почти 40 миллионов евро. При этом часть от этих средств получат "Днепр-1" и датский "Митдьюланд".

Довбик стал настоящей сенсацией минувшего розыгрыша испанского чемпионата. Он перешел в "Жирону" в августе 2023 года и сразу завоевал место в основе.

В прошлом сезоне Артем завоевал Трофей Пичичи, который вручается ежегодно лучшему бомбардиру испанской футбольной лиги.

Довбик за 36 матчей Ла Лиги забил 24 гола и отдал 8 результативных передач, что позволило ему обойти ближайшего конкурента Александера Сьорлота из "Вильярреала".

4 сентября Довбик попал в список 30 номинантов на "Золотой мяч", который представил журнал France Football

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