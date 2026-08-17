Мир незаметно вступает в новую гонку ядерных вооружений: СМИ указали на опасность

Мир постепенно приближается к новой гонке ядерных вооружений на фоне ослабления международных договоров о контроле над арсеналами. Страны, которые ранее отказывались от идеи создания собственного ядерного оружия, начинают пересматривать свои позиции.

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Об этом говорится в материале The Washington Post, посвященном состоянию глобальной системы ядерного сдерживания. Издание отмечает, что США и Россия, на долю которых приходится около 86% мирового ядерного арсенала, впервые с 1972 года остались без действующего договора об ограничении стратегических вооружений.

Ситуация осложняется тем, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений "Новый СНВ", подписанный в 2010 году президентом США Бараком Обамой и продленный в 2021 году при Джо Байдене, утратил силу в феврале. Президент США Дональд Трамп заявлял о желании заключить новое, более выгодное соглашение.

Китай наращивает

The Washington Post обращает внимание на то, что двусторонний контроль над вооружениями между Вашингтоном и Москвой всё меньше соответствует многополярному миру. Китай, располагающий более чем 600 ядерными боеголовками, продолжает быстро увеличивать свой арсенал и в то же время отказывается присоединяться к переговорам с США и Россией.

Отдельным фактором остается Северная Корея. По оценкам, у нее есть около 50 готовых ядерных боеголовок и достаточно расщепляющегося материала для создания еще до 90. Переговоры по ядерной программе Пхеньяна не проводились после того, как дипломатический процесс сорвался в 2019 году.

Новая дискуссия

Растут опасения относительно надежности американских гарантий безопасности. На этом фоне Южная Корея и Япония начали открыто обсуждать то, что еще недавно считалось немыслимым – возможность создания собственного ядерного оружия.

По данным опросов, проведенных в этом году, почти 70% жителей Южной Кореи поддерживают идею создания страной ядерной бомбы.

Япония официально придерживается "Трех неядерных принципов" – не обладать, не производить и не разрешать размещение ядерного оружия на своей территории. Однако премьер-министр Санаэ Такаичи стала более осторожно высказываться по этому вопросу. В июле министр обороны Синдзиро Коидзуми также призвал к более открытой дискуссии о ядерном оружии в рамках более широкого обсуждения увеличения оборонных расходов.

Аргументы сторонников

Часть экспертов по внешней политике, которых называют "ядерными оптимистами", считает, что появление ядерного оружия у большего числа государств потенциально может сделать мир более стабильным.

Сторонники такого подхода напоминают, что во время Холодной войны между США и СССР ядерной войны не произошло. Аналогичный аргумент они приводят в отношении Индии и Пакистана: наличие у этих двух стран ядерных арсеналов, по их мнению, могло сдерживать дальнейшее обострение их затяжных пограничных конфликтов.

По этой логике, собственное ядерное оружие Японии и Южной Кореи могло бы создать дополнительный баланс в отношении Китая и Северной Кореи. Это, в свою очередь, потенциально позволило бы США сократить военное присутствие в регионе.

Риск ошибки

Однако распространение ядерного оружия создает дополнительные риски. Чем больше государств получают возможность применить ядерный арсенал, тем больше возрастает вероятность ошибки, просчета или поспешного решения.

Особенно опасна разница во времени подлета ракет. Баллистическая ракета, запущенная из Северной Кореи или Китая, может лететь до Вашингтона около 30 минут. В то же время до Сеула или Токио такая ракета может долететь менее чем за 15 минут.

Сокращение времени на принятие решения повышает риск реакции на ложную тревогу или неполную информацию. В случае кризиса это может иметь особенно серьезные последствия.

Меры безопасности

Масштабные переговоры о полном ядерном разоружении в настоящее время выглядят маловероятными. Поэтому одним из возможных направлений могут стать менее масштабные меры по укреплению доверия и снижению риска ядерной эскалации.

Государства могли бы добровольно заранее уведомлять друг друга об испытаниях ядерного оружия, запусках баллистических ракет и крупных военных учениях. Также предлагается обеспечить большую прозрачность в отношении ядерных запасов и допустить международные инспекции.

Особое значение могут иметь прямые военные контакты и "горячие линии" между всеми государствами, обладающими ядерным оружием. The Washington Post подчеркивает, что в такую систему должен входить и Китай, а дипломатические споры по поводу торговли или технологий не должны прерывать каналы военной связи.

Северная Корея

Однако для создания такой системы придется фактически признать Северную Корею ядерной державой. Это не означает формального признания её ядерной программы или отказа от цели денуклеаризации, а лишь учёт реального положения дел.

В материале также упоминается событие 40-летней давности. В октябре 1986 года президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв приблизились к достижению соглашения о полной ликвидации ядерного оружия.

По оценке The Washington Post, тот момент давно миновал. В то же время постепенные меры по укреплению доверия и контролю над рисками все еще могут помочь отвести мир от опасной границы.

Символом этой угрозы остаются "Часы Судного дня". Их стрелки установлены на отметке 85 секунд до полуночи – ближе всего к символическому "часу апокалипсиса" за всю историю существования проекта.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Северная Корея приняла решение направить в Россию от 30 до 50 тысяч своих военнослужащих. Военнослужащие КНДР будут изучать опыт современной войны, который впоследствии Пхеньян сможет использовать в других возможных конфликтах.

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