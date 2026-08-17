Клоун Куклачев после инфаркта приехал в Украину развлекать оккупантов: как "Z-патриот" скатился с больших залов до пней и кузовов грузовиков

Российский дрессировщик и ярый "Z-патриот" Юрий Куклачев, перенесший в 2024 году инфаркт, вместе со своим театром уже не ограничивается сценами концертных залов. Его команда теперь проводит представления непосредственно для оккупантов в зоне боевых действий на территории Украины – причем сценой для артистов могут служить кузов грузовика, лес или даже обычный пень.

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О нынешнем формате таких "гастролей" рассказал сын Куклачова Дмитрий в комментарии для российских медиа. Он заявил, что для поездок на фронт артистам приходится готовить максимально компактную программу, которую можно быстро развернуть практически где угодно.

По словам Куклачова, "шоу" длится около 40 минут. Его специально делают "компактным, ярким, но небольшим", ведь выступать приходится далеко не в условиях театра.

И действительно, гастрольный рай Z-патриотов оказался довольно специфическим. Путинисты теперь выступают в землянках, прямо в поле, в залах, в кузовах грузовиков, в лесу и даже на пеньках. Проводить "спектакли" приходится под дождем, в слякоти и грязи. То есть от красивых театральных сцен с прожекторами и креслами для зрителей – до формата "поставили декорации на пень и поехали".

В то же время семья Куклачовых давно не скрывает своей поддержки российской агрессии. В июле 2025 года Театр кошек Куклачова принял трех кошек, которых, по версии российских пропагандистских медіа, военные РФ якобы "спасли" недалеко от зоны боевых действий в Украине.

Животных доставляли в Москву вместе с гуманитарными грузами, в коробках и на бронетехнике. В театре их назвали "фронтовыми животными" и заявили, что они получили возможность "стать частью чего-то большего" – шума, крика, громкой музыки и наказаний в стенах театра.

Сам Юрий Куклачев после начала полномасштабного вторжения выступал с откровенно террористическими заявлениями. В марте 2024 года после теракта в "Крокус Сити Холл" он фактически призвал Кремль нанести удары по странам Запада.

Клоун заявлял, что Европу и США нужно бомбить, если они будут поставлять Украине дальнобойные ракеты. Также он панически боялся, что россиян якобы могут "расстреливать как куропаток" и превратят в рабов, имплантировав в мозг чипы.

Кстати, в апреле 2024 года сам Юрий Куклачев перенес инфаркт. Ему стало плохо прямо во время юбилейного концерта в Москве, после чего артиста госпитализировали и ночью прооперировали. Его сын Дмитрий тогда сообщал, что состояние отца было стабильно тяжким, а врачи не давали прогнозов.

Позже Куклачев вернулся к публичной деятельности. А теперь его семья рассказывает, как артисты ездят выступать перед российскими военными на оккупированных Россией территориях Украины.

Интересно, что когда-то гастроли Куклачова в Украине были совсем другими. В декабре 2011 года он приезжал в Киев со своим Театром кошек. Тогда украинским детям обещали "настоящую кошачью сказку": 35 кошек, двух дрессированных пуделей, яркую музыку и выступления в нормальном концертном зале.

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