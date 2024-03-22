Футболист российского клуба расплакался после поражения Боснии от Украины. Фотофакт

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич, контракт которого принадлежит российскому "Ростову", не смог сдержать эмоций после поражения от Украины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. 25-летний футболист расплакался в прямом эфире, комментируя феерический камбэк "сине-желтых".

Хаджикадунич пожаловался на невезение своей команды, которая буквально за три минуты перед самым финальным свистком пропустила два мяча и проиграла поединок (1:2). Боснийский защитник также не смог объяснить причин такого развития событий на поле в Зенице.

"Мы были близки. Оставалось пять минут… Победа была так близка, но мы проиграли. У меня нет слов. Мне сейчас очень сложно говорить", – сказал Хаджикадунич, вытирая слезы.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал свою версию причин камбэка украинцев. А герой встречи с Боснией Роман Яремчук прокомментировал успех нашей команды. Отметим, что в матче сборных Исландии и Израиля определился соперник сборной Украины по финальному матчу стыков Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!