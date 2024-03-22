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Футболист российского клуба расплакался после поражения Боснии от Украины. Фотофакт

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
6,8 т.
Футболист российского клуба расплакался после поражения Боснии от Украины. Фотофакт

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич, контракт которого принадлежит российскому "Ростову", не смог сдержать эмоций после поражения от Украины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. 25-летний футболист расплакался в прямом эфире, комментируя феерический камбэк "сине-желтых".

Хаджикадунич пожаловался на невезение своей команды, которая буквально за три минуты перед самым финальным свистком пропустила два мяча и проиграла поединок (1:2). Боснийский защитник также не смог объяснить причин такого развития событий на поле в Зенице.

Футболист российского клуба расплакался после поражения Боснии от Украины. Фотофакт
Футболист российского клуба расплакался после поражения Боснии от Украины. Фотофакт

"Мы были близки. Оставалось пять минут… Победа была так близка, но мы проиграли. У меня нет слов. Мне сейчас очень сложно говорить", – сказал Хаджикадунич, вытирая слезы.

Футболист российского клуба расплакался после поражения Боснии от Украины. Фотофакт

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал свою версию причин камбэка украинцев. А герой встречи с Боснией Роман Яремчук прокомментировал успех нашей команды. Отметим, что в матче сборных Исландии и Израиля определился соперник сборной Украины по финальному матчу стыков Евро-2024. 

Футболист российского клуба расплакался после поражения Боснии от Украины. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. 

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