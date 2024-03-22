Определился соперник Украины в финале плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Сборная Украины по футболу в финале отбора на чемпионат Европы-2024 сыграет против команды Исландии, которые в полуфинале победили Израиль (4:1). Поединок состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Подопечные Сергея Реброва будут хозяевами на "Вроцлав Арене". Начало в 21:45 по киевскому времени.

Матч для исландцев складывался непросто. Уже на 31-й минуте подопечные норвежца Аге Харейде пропустили гол с пенальти.

Отыграться номинальным гостям удалось через 8 минут. Отличился Гюдмюндссон. А уже на 42-й минуте Траустасон оформил победный счет.

В конце встречи все тот же Гюдмюндссон смог дважды поразить ворота израильтян, установив окончательный результат. Стоит отметить, что на 80-й минуте Эран Захави мог сравнять счет, но нападающий "Маккаби Тель-Авив" не забил пенальти.

Напомним, что сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024, забив два гола на 85-й и 88-й минутах. Матч на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!