'Не была готова': Ребров назвал главный фактор победы сборной Украины над Боснией

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал изменение тактики команды главным фактором победы над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. Наставник "сине-желтых" отметил, что соперники не были готовы к выходу второго нападающего.

Об этом Ребров заявил во время пресс-конференции после фантастической волевой победы украинской сборной и выхода в решающий поединок стыков. По словам 49-летнего специалиста, забитый боснийцами мяч в начале второго тайме оказала сильное влияние на ход матча в Зенице.

"После того, как Босния забила гол, нам было тяжело. Они не давали много пространства, было тяжело сломать их стену. Вы видели, что мы поменяли структуру игры, мы выпустили второго нападающего. Это помогло, мы сумели забить два мяча. Босния очень хорошо защищалась. Но мы ожидали такой игры. Мы играли проти очень хорошей команды. Возможно, боснийская команда не была готова к тому, что мы сменим тактику и перейдем на два форварда", – сказал Ребров.

Отметим, что в матче сборных Исландии и Израиля определился соперник сборной Украины по финальному матчу стыков Евро-2024. А герой встречи с Боснией Роман Яремчук прокомментировал успех команды.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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