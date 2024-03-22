'Тянули время': герой сборной Украины в матче с Боснией оценил выход в финал плей-офф отбора Евро-2024

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признался, что боснийская команда играла невероятно компактно и не давала шансов "сине-желтым" в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. Форвард испанской "Валенсии", который стал лучшим игроком поединка в Зенице, отметил, что огромное влияние на игру оказал перерыв.

Об этом Яремчук заявил в прямом эфире "Megogo Футбол 1", комментируя фантастическую волевую победу украинской сборной. По словам Романа, вся команда продемонстрировала характер и сплоченность, что и привело к тому, что "сине-желтым" удалось перевернуть игру за три минуты.

"Я думаю, нам удалось спасти игру, потому что мы одна команда. Вне зависимости от того, кто на поле, кто на скамейке. Они в конце тянули время. Уже поговорили с парнями, что у нас есть негативный опыт, когда мы после победы над Шотландией проиграли Уэльсу. Они удивили своей компактностью, Джеко много собирал мячей. Им помогали трибуны, но хорошо, что хорошо заканчивается. Ребров в перерыве дал необходимые указания", – сказал Яремчук.

Отметим, что 26 марта украинская сборная во Вроцлаве сыграет с командой Исландией за право участвовать в финальной части чемпионата Европы-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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