В Украину после похолодания нагрянет настоящая жара: синоптик назвала сроки

После кратковременного понижения температуры в Украине снова ожидается жаркая погода. Синоптики прогнозируют постепенное потепление уже в конце июля.

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В начале августа страну накроет настоящая летняя жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на 29 июля

Согласно прогнозу, в среду, 29 июля, на погоду будут влиять остатки холодного атмосферного фронта. В ряде регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, в частности в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и на севере Луганской области.

На большей части территории Украины сохранится сухая погода благодаря влиянию антициклона, который охватит значительную часть Европы. Ветер будет северо-западным, умеренным, местами с порывами.

Температура воздуха днем составит +22…+25 градусов, в южных областях – +24…+28, а на севере – +20…+22 градуса. В Киеве существенных осадков не прогнозируется, температура будет колебаться около +22…+23 градусов.

Когда вернется жара

Синоптик отмечает, что уже в конце июля температура начнет расти. В начале августа в Украину вернется настоящая жара, характерная для летнего периода.

Ожидается, что высокие температуры охватят большинство регионов страны, поэтому гражданам рекомендуют заранее подготовиться к жарким погодным условиям.

Напомним, 19 июля Ивано-Франковскую область накрыла сильная непогода. В области выпал крупный град, а мощные ливни охватили ряд городов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом мощная волна жары охватила весь юг Европы, что привело к первым летальным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры.

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