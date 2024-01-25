'Это не соревнования по фитнесу': Фьюри сделал признание перед боем с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) признался, что его активная подготовка к поединку против Александра Усика (21-0, 14 КО) не будет длиться более пяти недель. Цыганский король, как называют британца, отметил, что выход в ринг – это не противостояние физической готовность.

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Об этом Фьюри заявил во время встречи с Усиком в рамках передачи The Gloves Are Off на телеканале TNT Sports, пишет портал Boхing Social. По словам уроженца Манчестера, боксерские навыки не зависят от того, сколько боец проведет времени в спортзале и сколько раундов будет спарринговать.

"Я не начинаю тренировки задолго до поединков. Я готовлюсь к ним четыре-пять недель. Сколько тренировок нужно мужчине? Три-четыре недели спаррингов и одна неделя отдыха. И все – подготовка сделана. Мы всю жизнь боксировали с подросткового возраста. Сколько тренировок нам нужно? Я уверен, что мы не разучимся боксировать. Ну, и это же не соревнования по фитнесу, не так ли? Поэтому я не думаю, что нам нужно больше пяти недель тренировок", – сказал Фьюри.

Ранее он нашел странную причину, чтобы наехать на Усика. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину. В свою очередь, наш боксер показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

В то же время бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

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