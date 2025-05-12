'Если до 4-го раунде не нокаутирует...' Российский боксер дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа

Российский боксер среднего веса Павел Сосулин (11-0, 6 КО) выразил уверенность в том, что Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) имеет шанс победить Александра Усика (23-0, 14 КО). Представитель РФ при этом отметил, что у британца будет для решающего удара максимум четыре раунда, после чего результат боя будет предрешен в пользу украинца.

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Об этом Сосулин заявил в интервью порталу Metaratigs. Обладатель так называемого золотого пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) отметил, что Дюбуа обладает невероятно мощным ударом, который может сломать Усика, но если поединок затянется, Александр станет победителем.

"Мы видели, что удар у Дюбуа в первом поединки был нормальным, а не в пах. Поэтому интересно посмотреть на вторую встречу. Усик – боксер с большой буквы и бэкграундом. Он может просто переиграть Даниеля. Многое зависит от формы британца. Если Дюбуа до четвертого раунда Усика не нокаутирует, дальше можно и не драться. У Даниэля шальная "банка" именно в стартовых раундах. Донести будет непросто, но, если донесет Александр "затанцует" совсем по-другому", – сказал Сосулин.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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