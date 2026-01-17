Будут ли в Украине морозы до 30 градусов в ближайшие дни: синоптик дала ответ. Карта

Синоптики не подтверждают сообщения из сети о том, что в Украину совсем скоро придут морозы до -30. Максимальный "минус", вероятный в ближайшие два дня, не будет превышать 25 градусов.

Предварительно, это будет пик морозных температур. Об этом заявила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "Главкому".

Морозы не отступают, но -30 не будет

В сети распространились устрашающие "прогнозы" о том, что Украину накроют морозы до -30 градусов. Профессиональные синоптики эти заявления не подтверждают: Птуха назвала их "догадками из интернета".

"То, что есть в интернете, – это лишь догадки. Надо смотреть только официальные ресурсы. Мы можем прогнозировать только на ближайшие пять суток", – пояснила она.

Птуха подчеркнула, что метеослужба не подтверждает сценарий с температурой около -30 на всей территории страны в ближайшие дни.

Представительница "Укргидрометцентра" добавила: сильные морозы в Украине пока будут сохраняться. Своего пика они достигнут 18-19 января, когда местами столбики термометров могут опуститься до отметки -25.

Согласно прогнозу Птухи:

в северных областях в ночные часы 18 января температура может снижаться до -21...-25°С;

в ночные часы температура может снижаться 19 января днем ожидается примерно -10...-16°С;

днем ожидается примерно на юго-западе, в частности на Закарпатье, ночью прогнозируют -6...-13°С, а днем -2...-8°С.

Между тем на картах погоды на сайте "Укргидрометцентра" самые низкие температуры указываюся 18-19 января на Черниговщине и Сумщине – там ночью может быть до -23 градусов.

Днем на севере и западе страны (кроме Закарпатья) будет "теплеть" до -9...-11 и -11...-12, на остальной территории – преимущественно от -6...-4 до -11...-9.

Осадки в эти дни маловероятны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что морозы 2026-го не рекордные. Так, самая низкая за всю историю наблюдений температура была зафиксирована в Луганске еще в 1900 году: тогда ударил мороз -41,9 градуса.

Через 35 лет, 8 января 1935 года, в городе снова зафиксировали -41,9.

На остальной территории страны больше -40 синоптики не фиксировали никогда.

