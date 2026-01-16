Украина заходит в режим жесткой экономии электроэнергии: в Минэнерго сказали, кому стоит отключиться

В правительстве призвали украинских бизнес существенно снизить энергопотребление. В частности, выключить наружную рекламу, вывески, подсветки и экраны.

С такой просьбой в Верховной Раде выступил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил: таким образом бизнес внесет весомый вклад в энергетическую устойчивость страны.

"Обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой выключить наружную рекламу, вывески, подсветки, экраны. Если у вас есть лишняя энергия – отдайте ее лучше людям. Сегодня это самое важное", – призвал министр.

У украинцев нет электричества по 20-30 часов

О сложной ситуации в энергетике ранее рассказал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, из-за действий России украинцы остаются без электричества по 20-30 часов.

В целом, глава государства описал ситуацию как тяжелую. Особенно, по его словам, страдают Харьков и приграничные регионы.

Как рассказал президент, российские удары были направлены прямо по критической инфраструктуре. А, к примеру, Киев подвергается атакам утром и вечером.

В связи с этим, констатировал Зеленский, Украина вынуждена реагировать на возникающие проблемы сразу на нескольких направлениях. Что делает текущую зиму, вероятно, одним из самых сложных периодов для энергосистемы страны.

Отключения света затянутся

В целом, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

Более того, признал он, тяжелой ситуация будет даже в том случае, если враг не будет осуществлять новых атак по энергообъектам Украины. Дело, по его словам, в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.

"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в условиях масштабных отключений электроэнергии в Украине супермаркеты могут стать для людей т.н. точками опоры. Т.е. местами, где они смогут получить доступ к интернету, зарядить гаджеты и подогреть еду.

