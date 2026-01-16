Украинцы массово становятся жертвами "онлайн-магазинов": реальная история и гайд, как распознать риски

Оплатили товар, но посылка так и не пришла – это одна из самых распространенных схем онлайн-мошенничества. Даже если продавец узнаваемый и официально оформленный предприниматель, можно потерять деньги. После получения оплаты магазин может просто перестать отвечать клиенту. От этого не застрахован никто.

OBOZ.UA вместе со специалистами по кибербезопасности подготовил инструкцию, как проверять интернет-магазины и что делать, если деньги уже похищены. Эксперты рассказали, какие существуют "красные флажки" при покупках онлайн и на что обязательно надо обращать внимание.

Подробнее о том, при каких обстоятельствах продавец "исчезает" и как обезопасить свои онлайн-покупки – читайте в материале OBOZ.UA.

Узнаваемый бренд и "ФОП" 5 лет, но клиенты остались без товара

Один из возможных вариантов быть обманутым – оплатить товар или услугу и не получить ее в полном объеме или совсем. Такая ситуация сложилась с клиентами "ФОП" Глендер Игорь Васильевич – не все получили свои заказы. Одна из обманутых клиенток предпринимателя обратилась в редакцию OBOZ.UA.

Игорь Глендер продает водоотталкивающие скатерти в интернете под брендом Hydrophic. Со слов клиентки, которая не получила оплаченный товар, становится понятно, что пан Игорь принимает заказы на своем сайте.

"Заказ оформила на сайте. Сразу оплатила картой. Пришло письмо на почту с подтверждением, и написали, что через несколько дней заказ будет готов. Они отошьют и отправят. Но с того времени – ничего. Писала, звонила – ничего", – рассказала клиентка Глендера. Она добавляет, что написала заявление в Киберполицию.

Мужчина зарегистрировал ФЛП в сентябре 2020 года. Во время детального изучения его активности с помощью сервиса YouControl удалось выяснить, что в 2023 году он выиграл тендер на 12 тыс. грн, который так и не выполнил.

Сайт магазина начал работать в июне 2020-го. Также у бренда есть Instagram-аккаунт и Facebook-сообщество. В Instagram-профиле и на сайте есть фотографии с отзывами довольных клиентов. В 2021 году Катя Осадчая запостила в своем Instagram сториз: фотографию со скатертью, отметив бренд Hydrophic.

Негативные комментарии есть лишь под несколькими последними публикациями. Люди утверждают, что "неудобные" комментарии скрываются. Подтвердить это могут скриншоты комментариев под одной публикацией, сделанные с разницей в несколько недель. Положительный комментарий с текстом "Скатерти получила" остался, а вот комментарии с обвинением в мошенничестве исчезли.

Но на независимом ресурсе, не подконтрольном Глендеру, первые отзывы с обвинением в мошенничестве появились в мае 2025 года. Журналисты OBOZ.UA пытались связаться с предпринимателем по телефону, в соцсетях и по электронной почте, но безрезультатно.

Итак, даже если магазин официально зарегистрирован, бренд узнаваем, есть реальные отзывы, упоминания от селебрити и зарегистрирован "ФОП" – можно потерять деньги. OBOZ.UA не утверждает, что Игорь Глендер – мошенник. Но в ситуации, когда нет возможности связаться с продавцом, клиенты остаются беззащитными.

Рекомендации специалистов для безопасных покупок

Эксперты объяснили, какие факторы нужно проверять и на что обращать внимание при покупках в интернете. "В первую очередь нужно идентифицировать продавца – кто предоставляет услуги, контактный адрес, телефоны. Затем обязательно обращать внимание на ценовую политику, если цена очень низкая – надо задуматься", – отметил Сергей Денисенко, эксперт по кибербезопасности.

Раиса Федоровская, руководитель ЕМА Academy, убеждена, что продавец может дать ложную информацию, поэтому нужно самостоятельно проверять незнакомые магазины и сайты. "Продавец может предоставить все что угодно. Нужно проверить, хотя бы просто погуглить. И в поиске сразу писать такие слова как "шахрай", "шахрайство". На русском также – "мошенник", "мошенничество". Если это англоязычный сайт – "fraud", – рассказывает пани Раиса.

Оба эксперта сходятся на том, что нужно очень внимательно проверять, не является ли сайт фишинговым. Фишинговый сайт – мошеннический сайт, созданный для обмана пользователей путем выдачи себя за известные, доверенные организации, такие как OLX, "Пром", "Приват24", "Новая Почта".

"Фишинговый сайт ничем не отличается от оригинала. Сейчас мошенники очень часто начали использовать искусственный интеллект, чтобы маскироваться. Много сайтов, где пользователи вводили данные – и в этот момент эти данные уже использовались мошенниками для того, чтобы совершать финансовые действия", – Сергей Денисенко объяснил, как работают фишинговые сайты.

Пани Раиса убеждает, что отзывы нужно искать на сторонних независимых ресурсах. Пан Сергей, со своей стороны, менее скептически настроен. Он дал критерии, по которым можно оценить объективность и подлинность отзывов.

"Обратите внимание, есть ли регистрация, чтобы оставлять отзыв. Если есть, можно предположить, что есть и правдивые отзывы. Но мы должны понимать, что сам магазин может себе делать отзывы. Надо обращать внимание, есть ли среди отзывов негативные или посредственные. Ну и количество отзывов – если много, понятно, что продавец себе сколько не будет "штамповать", – объясняет Сергей Денисенко.

Эксперты считают, покупать на маркетплейсах, где есть возможность оформить "безопасную сделку", безопаснее всего. Площадка выступает посредником, и присвоить деньги невозможно. Если товар не отправили или покупателя что-то не удовлетворяет – сделка отменяется. Но оба эксперта добавляют, что покупатель защищен только на самой площадке.

"Если продавец или покупатель предлагает перейти с платформы в мессенджер – ни в коем случае не соглашайтесь! На платформе вы защищены платформой. При подозрительной активности вас предупредят. Если вы переходите в Viber или Telegram – вся ответственность на вас. И если вы только перешли в мессенджер и вам присылают ссылки типа "я оплатил" или "по ссылке получите деньги" – 100% шанс, что это мошенник", – акцентирует Раиса Федоровская.

Кроме того, она посоветовала ресурсы, которые могут обезопасить от мошенников:

CheckMyLink– сервис созданный EMA Academy, автоматически проверяет сайт на мошенничество, фишинг и наличие вредоносного программного обеспечения;

Проверка OLX доставки – помогает проверить, ссылка на настоящий сайт OLX или это мошенническая ссылка;

Сервис WhoIs – предоставляет информацию о возрасте сайта и сроке действия регистрации; фишинговые сайты не живут долго.

Алгоритм действий, когда попал на крючок мошенников

Когда вы уже стали жертвами онлайн-мошенничества, в первую очередь нужно обратиться в Киберполицию. Раиса Федоровская советует оставлять заявление онлайн. По ее словам, онлайн-заявление сразу попадет в реестры и если уже были жалобы на этот магазин – они автоматически будут объединены в одно дело.

После обращения в Киберполицию пострадавший должен получить регистрационный номер заявления. С ним нужно обратиться в свой банк, из которого отправили деньги, и попросить помощи вернуть их. Также Федоровская советует обратиться в банк-получатель с просьбой заблокировать средства на счете злоумышленника.

Раиса Федоровская добавляет, что по этой процедуре удалось вернуть деньги многим. Но бывают случаи, когда пострадавшие инициируют эту процедуру, но не доводят ее до конца. "Некоторые люди начали этот процесс, а потом на каком-то моменте сдались. То есть не предоставили номер из ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) в свой банк или не получили официальное заявление. И мы видим, что большая часть денег просто зависла", – делится эксперт.

Сергей Денисенко добавляет, что самым опасным методом онлайн оплаты является перевод с карты на карту: "Во время перевода надо внимательно смотреть, куда идет перевод. Были случаи, когда переводили в иностранные банки. И мы не сможем установить куда пошли деньги".

Если вы или ваши знакомые стали жертвами мошенничества, необходимо немедленно обратиться в киберполицию через веб-сайт или по телефону: 0 800 505 170. Если вам известны похожие случаи и вы хотите поделиться – пишите нам на почту [email protected].