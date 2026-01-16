Обменники готовятся существенно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать с понедельника

В украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (19-25 января) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,8-43,5 грн. Вечером же 16 января в обменниках покупают доллар в среднем по 43,06 грн, а продают по 43,61 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменных пунктах – 42,8-43,5 грн. Вечером же 16 января:

Курс покупки доллара в них составил средние 43,2 грн.

Курс продажи – 43,73 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Валютный рынок постепенно выходит из режима повышенного напряжения и переходит в фазу более спокойной динамики. Случайные или эмоциональные курсовые колебания выглядят маловероятными", – рассказал банкир.

Он объяснил: дело в том, что сезонное выравнивание спроса и предложения дает регулятору пространство для более мягкого вмешательства. Однако при этом общее равновесие рынка не нарушается.

Впрочем, обратил внимание банкир, ближе к концу января, на рынке может существенно возрасти предложение валюты. Причиной этого, по его словам, станет реализация избытка валюты агрохолдингами. Что, отметил он, "существенно повлияет на текущее соотношение со спросом".

Тем не менее, подчеркнул, Лесовой, в конце месяца курс доллара будет оставаться в пределах декабрьско-январских трендов. Ключевым же фактором такой стабильности, по его словам, является активное присутствие на рынке Национального банка, "который мгновенно вмешивается в случае обострения спроса".

"Именно поэтому в течение дня возможны небольшие курсовые колебания то вверх, то вниз. Курсы могут расти обычно в пределах до 30 копеек, но затем так же быстро снижаться. Это результат валютных интервенций, посредством которых регулятор сдерживает чрезмерный спрос", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде отмечают: даже кажущиеся серьезными колебания курса на самом деле незначительны. А потому ощутимого влияния на общую ситуацию не оказывают.

