'Если будет возможным': промоутер Усика высказался о возвращении украинца на ринг

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) в ближайшие дни узнает имя своего следующего соперника. При этом приоритетом нашего соотечественника остается поединок против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) за все пояса королевского дивизиона.

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Об этом в комментарии Sky Sports сообщил промоутер Александр Красюк. Глава компании K2 Promotions Ukraine, которая ведет дела Усика, отметил, что сегодня ведутся активные переговоры относительно возвращения украинца на ринг, который свой последний бой провел в декабре с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Если проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира будет возможным, то он, несомненно, будет в приоритете. Мы обо всем узнаем, думаю, в течении пары-тройки дней", – сказал Красюк.

Накануне стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится на обязательную защиту титула. При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

В свою очередь Всемирная боксерская организация (WBO) назначила претендентом на трофей Александра новозеландца Джозефа Паркера. Однако, по его словам, сейчас даже речи не идет об организации его боя с нашим соотечественником.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. Также стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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