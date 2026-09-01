"С ней нельзя фотографироваться". Появилось новое видео с Анджелиной Джоли в Украине: в каком городе на этот раз заметили звезду

Голливудская актриса и гуманитарная активистка Анджелина Джоли, которая находится в Украине с неанонсованым визитом, 1 сентября снова попала в объектив украинцев, но на этот раз в другом городе. Звезду заметили в одном из заведений Полтавы – она завтракала за соседним столиком с представителем международного благотворительного фонда Legacy of War Foundation.

Видео дня

Кадры встречи опубликовала в Instagram пользовательница под ником yana_nik4_. По ее словам, она вместе с сыном зашла в ресторан Palazzo Poltava перед тренировкой и неожиданно увидела напротив Анджелину Джоли.

Она пояснила, что приехала в заведение позавтракать вместе с сыном, поскольку не успела сделать это дома. По ее словам, Джоли сидела буквально в нескольких метрах от нее.

На опубликованном ролике видна женщина, очень похожая на Анджелину Джоли. Она сидит за столиком и что-то рассказывает мужчине, находящемуся рядом. На его одежде заметен логотип Legacy of War Foundation – международной благотворительной организации, которая помогает гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов и войн, а также рассказывает иностранцам о проблемах Украины.

Именно представители фонда Legacy of War Foundation сопровождали Джоли во время ее поездки в Херсонскую область в 2025 году.

OBOZ.UA обратился за комментарием к Legacy of War Foundation, но ответа пока не получил.

Автор видео призналась, что сфотографироваться с Джоли не разрешили.

"Фотографироваться с ней нельзя, поэтому я просто сидела напротив и любовалась. Ну очень она красивая. А теперь самое сложное – сделать вид, что ты абсолютно спокойна, когда рядом сидит Анджелина Джоли", – написала она.

Впрочем, удержаться от съемки пользовательница все же не смогла: "Руки сами потянулись к телефону. Поэтому тысячу раз извиняюсь, но я все-таки немного ее сняла. Ну а как тут удержаться?!"

Появление Джоли в Полтаве стало очередной остановкой в ее неофициальном турне по Украине. В течение последних дней актрису или женщину, похожую на нее, замечали сразу в нескольких городах.

В частности, 30 августа в сети появились сообщения о возможном появлении Джоли во Львове. В тот же день женщину, похожую на голливудскую звезду, якобы видели в Тернополе – соответствующие кадры распространили местные новостные ресурсы.

В частности, местный ресторан украинской кухни опубликовал видео с камер наблюдения, заявив, что его гостьей была именно Анджелина Джоли. Представители заведения также рассказали, что она попробовала традиционные украинские блюда.

Уже на следующий день знаменитость якобы видели в Кременчуге – соответствующие кадры распространили местные новостные ресурсы.

Также появилось видео из Харькова. На нем женщина, похожая на Джоли, стоит на улице вместе с несколькими людьми из своего сопроводжения. Местные источники утверждали, что актриса гуляла по району Холодная Гора. Однако из-за качества записи достоверно установить ее личность невозможно, как и на фотографиях из других городов, где ее заметили.

Стоит отметить, что Джоли уже дважды приезжала в Украину после начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года она посетила Львов, где, в частности, встречалась с переселенцами и волонтерами. В ноябре 2025 года актриса побывала в Херсонской области, где посетила пострадавшие от войны общины.

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