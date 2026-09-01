"Россия справляется с вызовами": Путин пригрозил массированными ударами по энергетике Украины, заявил о приостановке переговоров и окружении 5 тысяч военнослужащих ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин 1 сентября заявил о подготовке масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, фактически отвечая на заявления президента Владимира Зеленского о возможных ударах по энергетике РФ.

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Во время общения с журналистами Путин также утверждал, что переговоры по поводу войны приостановлены, а российские войска продолжают наступление на ряде направлений.

Такие заявления он сделал во время общения с представителями прессы. Их цитируют российские государственные СМИ, в частности слова диктатора о том, что Украина просит возобновить переговоры и личные встречи, тогда как Москва, по его словам, не ведет переговоров с "террористами".

Якобы успехи РФ

Путин заявил, что российские войска в зоне боевых действий наращивают темпы наступления. По его словам, перед общением с журналистами он беседовал с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым о ходе войны, а также получает информацию из различных источников.

Российский диктатор утверждал, что в августе российская армия якобы взяла под контроль 270 квадратных километров территории Донецкой области и 15 населенных пунктов.

Также Путин заявил, что российские войска выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки. Отдельно он отметил, что подразделения группировки "Центр" наступают по нескольким важным направлениям и ведут уличные бои в Доброполье.

Группировка "Запад", по утверждению Путина, заблокировала на восточном берегу реки Оскил крупную группировку украинских военных и приступила к её уничтожению.

Удары по энергетике

Отдельно Путин заявил, что российской армии поручено нанести масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"Российской армии дано поручение нанесения масштабных ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре", — заявил российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что российские войска якобы продолжают создавать "полосу безопасности" в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, российской армии осталось 12 километров до окружной дороги в Сумах.

На Запорожском направлении Путин также заявил об активном наступлении российских войск. Он утверждал, что в течение августа оккупационные силы захватили девять населенных пунктов.

Заявления о Германии

Во время общения с журналистами Путин также прокомментировал обвинения в причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Он связал эти заявления с, как выразился, "трудным положением" в Германии.

Российский диктатор заявил, что канцлер ФРГ не защищает интересы граждан своей страны, а "торгует ими". Путин также утверждал, что уровень жизни немцев падает, а люди теряют рабочие места.

Говоря об отношениях с Германией, Путин заявил, что Россия якобы и сейчас готова поставлять газ в эту страну. По его словам, у Берлина для этого "кишка тонка".

Другие заявления Путина

Отдельно Путин опроверг сообщения о возможной новой волне мобилизации в России после выборов, назвав такие предположения "собачьей чушью".

Говоря об американских представителях Стиве Виткоффе и Джареде Кушнере, Путин заявил, что они являются "всегда желанными гостями" в России, а Москва "с удовольствием работает с ними".

Путин заявил, что Москве нужны "какие-то люди на Украине" для обсуждения мирного урегулирования. По его словам, Россия не наносит ударов по представителям киевского режима. В то же время глава Кремля сказал, что Россия в целом не против участия любого, кто может "внести какой-то позитив" в переговорный процесс по Украине.

Также Путин сообщил, что пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. По его словам, они должны обсудить вопрос будущего выбора Армении между ЕС и ЕАЭС.

Еще одно заявление Путин сделал относительно возможного прямого противостояния. Он сказал, что если кто-то захочет "слопать или сожрать" Россию, то "может схлопотать по зубам".

Снова соврал о Сумах

Сегодня Путин заявил, что российской армии якобы осталось 12 км до объездной дороги Сум.

При этом ещё два месяца назад, 28 июня, российский диктатор заявлял, что до Сум якобы осталось 10,5 км.

По данным OSINT-аналитиков, приведенным в исходных материалах, российские войска находятся примерно в 17,5 км от Сум еще с мая 2025 года. За это время, как утверждается, российская армия не продвинулась в этом районе.

Есть ещё одна деталь в заявлении Путина. В Сумах нет объездной дороги, о которой он упомянул во время общения с журналистами.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России будет становиться все менее безопасным. Он предупредил авиакомпании, страховщиков и всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами, что им необходимо учитывать новые риски, поскольку война, развязанная Москвой против Украины, фактически приводит к закрытию российского неба.

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