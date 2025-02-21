'Станет обязательным': WBO вынесла вердикт бою Усик – Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира

Всемирная боксерская организация (WBO) не будет требовать от Александра Усика (23-0, 14 КО) проведения обязательной защиты пояса, если он договорится с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) о поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Федерация поставит в приоритет бой за все пояса супертяжелого веса.

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Об этом в интервью talkSport заявил президент WBO Густаво Оливьери. Функционер напомнил, что 22 февраля в поединке между Джозефом Паркером (35-2, 23 КО) и Мартином Баколе (21-1, 16 КО) определится претендент на бой с Усиком, но такое противостояние может быть отложено.

"Победитель боя Паркера и Баколе станет обязательным для Усика. Вопрос в том, когда обязательное требование будет реализовано. Это еще предстоит выяснить, поскольку существует соглашение о ротации между санкционными органами. Скорее всего, следующей на очереди будет WBO, однако, если запрос на объединительный бой Усика и Дюбуа будет подан, он, безусловно, будет рассмотрен, поскольку объединение имеет приоритет над обязательными боями и отвечает наилучшим интересам бокса", – сказал Оливьери.

Накануне стало известно, что Дюбуа вынужден сняться с боя с Паркером из-за болезни. Это событие сильно повлияло на все планы боксеров. Отметим, что британец владеет поясом Международной федерации бокса (IBF), от которого летом минувшего года вынудили отказаться украинца.

Напомним, что Усик уже дрался с Дюбуа в августе 2023 года. Тогда наш соотечественник победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Ка сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сделал необычное заявление о завершении карьеры, вспомнив разговор с мамой после реванша с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

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