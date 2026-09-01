«Российское небо становится полностью опасным»: Зеленский предупредил о ответных действиях Украины на удары врага. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ответа Украины на российскую агрессию воздушное пространство России будет все больше терять безопасность. Он предупредил авиакомпании, страховщиков и всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами, что им необходимо учитывать новые риски, поскольку война, развязанная Москвой против Украины, фактически приводит к закрытию российского неба.

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Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков

Президент подчеркнул, что Украина хочет предупредить все авиакомпании, использующие воздушное пространство России, а также страховщиков и компании, продолжающие работать с ключевыми российскими аэропортами.

"Российское небо становится полностью опасным", — заявил Зеленский.

По его словам, Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и не угрожает ни одному гражданскому самолету. В то же время присутствие украинских дронов в воздушном пространстве России означает, что авиакомпаниям необходимо учитывать новые риски.

Президент отметил, что российские власти, по его словам, не сообщают об опасности должным образом, однако фактически воздушное пространство страны будет все больше ограничиваться из-за войны.

"Российское небо де-факто будет закрываться: развязанная Россией война закрывает её небо", — подчеркнул он.

В небе России закончились безопасные моменты

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет потерь среди невинных людей, поэтому заранее предупреждает международных партнеров об опасности в российском небе.

"В небе России больше нет безопасных моментов", — сказал президент.

Он также призвал послов иностранных государств, работающих как в Украине, так и в Москве, донести эту информацию до руководства своих стран.

Отдельно Зеленский обратил внимание на авиакомпании, которые продолжают осуществлять рейсы в ключевые российские аэропорты, в частности в Москву и Санкт-Петербург.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины и другие соответствующие государственные органы предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в воздушном пространстве России.

"Гражданской авиации среди дронов не место", – подытожил Зеленский.