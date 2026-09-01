В результате российского террора Киева постоянными воздушными атаками пострадал жилой комплекс в Подольском районе, где проживает дочь легендарного исполнителя Кузьмы Скрябина – Мария-Барбара Кузьменко. В ее дом попал вражеский беспилотник.

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Как сообщила Мария-Барбара Кузьменко в своих Instagram-stories, удар пришелся по соседнему подъезду, рядом с тем, где находится ее квартира. Физически с дочерью артиста все в порядке, чего совершенно нельзя сказать о моральном состоянии.

Мария-Барбара Кузьменко поделилась жутким фото, на котором запечатлены последствия террористической деятельности РФ. На верхних этажах дома в результате попадания БПЛА разгорелся пожар, была серьезно повреждена стена и выбиты окна в соседних квартирах.

Чтобы хоть немного прийти в себя, дочери Кузьмы Скрябина пришлось выпить довольно сильное успокоительное. Но даже после этого, по словам девушки, вернуться к нормальному ритму жизни крайне сложно.

"Не знаю, как я сегодня работаю. Просто на автомате. Спасибо каждому за ваши сообщения, слова поддержки и заботу. Я все читаю и очень это ценю. С нашим крылом дома, слава Богу, все в порядке. Самое главное – все живы", – отметила Мария-Барбара Кузьменко.

Напомним, что в ночь с 31 августа на 1 сентября Россия нанесла удар по Киеву и его пригородам, применив дроны, баллистические ракеты и "Калибры". В результате обстрела пострадали три района столицы и, к сожалению, погибли люди.

В 10:34 мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате продолжения вражеской атаки с использованием дронов в Подольском районе Киева пострадал многоэтажный дом. Удар привел к повреждениям и разрушениям с 13-го по 16-й этажи, а также к пожару на 14-м этаже с распространением на 15-й.

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