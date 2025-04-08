'Бой с Усиком даже не обсуждается': претендент на пояс украинца рассказал о том, что происходит в супертяжелом весе

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) признался, что на сегодняшний день нет предпосылок на организацию его боя с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Несмотря на статус обязательного претендента по линии Всемирной боксерской организации (WBO) он понимает, что украинца сейчас интересует совершенно другой бой.

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Об этом сам Паркер рассказал в интервью порталу The Sporting News. По словам 33-летнего боксера из Окленда, также вряд ли состоится и его противостояние с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), так как тот хочет подраться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

"Я чувствую, что бой с Дюбуа – мертвая затея. Бой с Усиком – мертвая затея. В данный момент бой между мной и Усиком даже не обсуждается. Потому что они хотят драться друг с другом за звание абсолютного чемпиона. Если Усик снова станет абсолютным чемпионом мира, то станет первым в истории, кто сделает это дважды. И я понимаю Дюбуа. Он снялся с нашего боя в феврале из-за болезни. Но если бы я был на его месте, я бы тоже пошел драться за все пояса", – сказал Паркер.

Отметим, что Международная федерация бокса (IBF) назначила Дюбуа обязательную защиту. При этом сам британец подтвердил намерение подраться с Усиком на стадионе "Уэмбли" в середине лета за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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