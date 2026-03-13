Еще один звездный гимнаст отказался от сборной Украины и сменил гражданство

Украинец Радомир Стельмах отказался выступать за национальную сборную по спортивной гимнастике и сменил гражданство. Чемпион Европы в командном турнире 2024 года и участник Олимпийских игр в Париже теперь будет защищать цвета Германии.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG). 20-летний уроженец Запорожья тренируется в Коттбусе и защищает цвета местного клуба. Теперь он будет вынужден провести год на карантине, после которого сможет выступать за новую сборную.

Стельмах был членом сборной Украины на Олимпиаде-2024, где выступал вместе с Игорем Радивиловым, Назаром Чепурным, Олегом Верняевым и Ильей Ковтуном. Тогда "сине-желтые" заняли пятое место.

В минувшем году Ковтун вместе со своей тренеркой Ириной Горбачевой отказался выступать за украинскую команду. Звездный гимнаст перебрался в Хорватию, за которую сможет дебютировать уже в нынешнем году.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке страны и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украины. А его тренерка Ирина Горбачева называла тормозом к развитию выступление за "сине-желтых".

