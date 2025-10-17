'Получил гражданство': звездный гимнаст, сбежавший из Украины, сообщил о переходе в новую сборную

Вице-чемпион Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун подтвердил, что стал гражданином Хорватии и будет выступать за эту страну на международных соревнованиях. 21-летний гимнаст из Черкасс отметил, что с радостью принял предложение отказаться защищать цвета Украины.

Об этом Ковтун заявил в интервью изданию Jutarnij List. По словам спортсмена, который в минувшем году кроме олимпийского "серебра" также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы, он уже выучил хорватский язык и с нетерпением ждет дебюта в новой национальной команде.

"Когда началась война на Украине, мы переехали в Осиек, где продолжили тренироваться, и нас в этом поддерживали тренеры Владимир Мажаревич и Марко Пипунич. В итоге мы решили, что лучшим выбором будет продолжить выступать за Хорватию. В Осиеке у нас лучшие условия, первоклассный тренажерный зал и огромная помощь как в зале, так и за его пределами, за что мы всем благодарны... Мне очень понравился Осиек, он дал мне все необходимое для спортивной карьеры. Я живу в этом городе уже три года, выучил хорватский язык и получил хорватское гражданство", – поделился эмоциями Ковтун.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун получил "страшное" наказание после того, как отказался выступать за сборную Украины по спортивной гимнастике.

