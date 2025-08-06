Дюбуа отстранили от бокса после поражения Усику в реванше

Бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО) запрещено заниматься боксом после брутального нокаута от Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец потерпел фиаско в пятом раунде реванша с нашим соотечественником, который собрал все пояса королевского дивизиона.

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Британская комиссия по вопросам бокса приняла решение отстранить Дюбуа от спорта, информирует авторитетный портал BoxRec. Он не сможет проводить бои и даже тренировки до 2-го сентября нынешнего года.

Важно отметить, что дисквалификация введена по медицинским соображениям. Это традиционная практика в боксе, когда бойцам, которым был нанесен серьезный урон, предписывается период для восстановления здоровья.

Интересно, что в профиле Усика на BoxRec метка об аналогичном отстранении не значится.

Отметим, что директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал, что уже идут переговоры о следующем бое Усика. А бывший промоутер боксера Александр Красюк заявил, что выступает за окончание Александром профессиональной карьеры.

Кроме того, Всемирная боксерская организация (WBO) уже назначила нашему боксеру нового соперника. В то же время в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя.

Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), который недавно вызвал Усика на третий бой, резко передумал возобновлять карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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