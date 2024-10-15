Довбик и Цыганков отпугнули футболиста сборной России

Футболист сборной России Константин Тюкавин не смог перейти в "Жирону" из-за того, что там выступали украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Алексей Сафонов – агент 22-летнего российского форварда "Динамо" Москва – признался, что испанская команда испугалась подписывать россиянина.

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"У Тюкавина были предложения из "Жироны". Они интересовались Константином, но в тот момент в команде еще были и Цыганков, и Довбик. Так что "Жирона" побоялась подписать его. Интересоваться – не значит купить", – сказал Сафонов в интервью sports.ru.

Довбик выступал за "Жирону" с 2023 по 2024 год. В августе Артем подписал контракт с римской командой. Ради своего перехода наш соотечественник пошел на сумасшедший шаг, отказавшись от внушительной суммы.

Виктор Цыганков играет в Испании с января 2023 года, проведя в футболке каталонцев 8 матчей. В активе украинца один забитый гол и один ассист.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября Артем Довбик отметился четвертым голом за "Рому". В 7-м туре Серии А 27-летний футболист сборной Украины открыл счет в гостевой игре против "Монцы".

В прошлом сезоне Артем завоевал Трофей Пичичи, который вручается ежегодно лучшему бомбардиру испанской футбольной лиги.

Довбик за 36 матчей Ла Лиги забил 24 гола и отдал 8 результативных передач, что позволило ему обойти ближайшего конкурента Александера Сьорлота из "Вильярреала".

4 сентября Довбик попал в список 30 номинантов на "Золотой мяч", который представил журнал France Football.

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