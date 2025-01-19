Как рассказал известный украинский политолог Николай Давидюк, имеющий свои инсайды, секретная часть украинско-британского договора предусматривает предоставление Великобританией Украине ядерного оружия для ответа россии в случае применения мордором такого оружия.

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Это должно в значительной степени компенсировать Украине отсрочку [на 50 лет?] её вступления в НАТО и лишает путина "последнего аргумента".

Британцы таким образом облегчают Трампу переговоры с россией (представителей которой, кстати, пока что даже не планируют приглашать на инаугурацию, хотя КНР, к примеру, будет там представлена на необычном для себя относительно высоком уровне).

С "Джонсонюком", между прочим, у нас подобных договорённостей не было.